Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в СирииИзвестия 15:20

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции. Пострадавших и жертв среди россиян нет. Об этом 13 июля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.
Читать в источнике
с чего всё началось

Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет.
РИА Новости15:17

Подробнее о событии

Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

РИА Новости15:17

На пути российских военных в Сирии взорвалась мина

Lenta.ru15:31

Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Газета.Ru15:31

В Сирии боевики подорвали самодельную бомбу на пути российского патруля

Интерфакс15:35

В Сирии боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции

RT на русском15:14

Российские военные сообщили о подрыве бомбы на пути их патруля в Сирии

РБК15:12

В Сирии на пути патруля российской военной полиции совершили подрыв

ТАСС15:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова вновь сменила имидж

Обновлено в 11:18
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Марокканские моряки спасли 161 мигранта в Средиземном море

Обновлено в 19:43
Футбол

Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии

В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Политика

Трамп рассказал о смерти Шварценеггера

Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Теннис

Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство

Обновлено в 14:36
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Обновлено в 18:46
Происшествия

В Нижнем Новгороде убит глава отделения военно-исторического общества

Обновлено в 09:34
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:48
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество

Проект года. Инвестиционный

Обновлено в 10:14
Футбол

«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено в 13:14
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Наука

«Гормон голода» улучшает память

Гормон грелин, который кишечник синтезирует в предвкушении еды, действует на память через кишечное ответвление блуждающего нерва.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400

В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Авто

УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»

Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Происшествия

В США толпа до смерти избила угонщика машины с детьми

Как передает CNN, угонщик попал в пробку, отец и мать догнали его пешком и вытащили из машины.
Обновлено в 20:17
Здоровье

От чувства тревоги поможет избавиться контроль за употреблением кофеина

Обновлено в 06:31
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Адвокат рассказал о детской травме обвиняемого в убийстве стюардессы

Обновлено в 14:23
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
Политика

Алексей Чалый отказался от участия в выборах в Заксобрание Севастополя

В специальном обращении Чалый сказал, что, будучи депутатом Законодательного собрания, намеревался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:47
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.
Обновлено в 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное