Армия и оружие

Бомба взорвалась на пути российских военных в СирииГазета.Ru 15:31

Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что инцидент произошел 13 июля в провинции Даръа.
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Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет.
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