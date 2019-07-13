Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в СирииИзвестия 15:20
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции. Пострадавших и жертв среди россиян нет. Об этом 13 июля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет.РИА Новости15:17
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