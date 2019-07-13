Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в СирииИзвестия 15:20

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции. Пострадавших и жертв среди россиян нет. Об этом 13 июля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.
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Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет.
РИА Новости15:17

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Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

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На пути российских военных в Сирии взорвалась мина

Lenta.ru15:31

Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Газета.Ru15:31

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Интерфакс15:35

В Сирии боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции

RT на русском15:14

Российские военные сообщили о подрыве бомбы на пути их патруля в Сирии

РБК15:12

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ТАСС15:08
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