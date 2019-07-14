Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в СирииИзвестия вчера в 15:20

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции. Пострадавших и жертв среди россиян нет. Об этом 13 июля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.
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Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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