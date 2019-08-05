Армия и оружие

Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы ХмеймимRT на русском 11:54

Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет. «Был зафиксирован пуск трёх реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.
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Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим

RT на русском11:54

Боевики атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии

Газета.Ru10:33

Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»

Интерфакс10:42

Боевики выпустили в направлении Хмеймима три реактивных снаряда

РИА Новости10:35

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

РБК11:21

По авиабазе «Хмеймим» запустили три реактивных снаряда залпового огня

ТК Звезда10:29

В результате обстрела окрестностей Хмеймима пострадали четыре местных жителя

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