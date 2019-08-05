Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы ХмеймимRT на русском 11:54
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет. «Был зафиксирован пуск трёх реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.
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Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Монако» не собирается продавать Головина
"Монако" не намерен расставаться с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли
Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).
Обновлено в 11:37
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Генсек НАТО рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о сдерживании СССР в годы холодной войны и объяснил, почему альянс продолжил существование после роспуска Организации Варшавского договора.
Обновлено в 12:34
Музыка
Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип «Лови»
Накануне популярный исполнитель Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип. Видеоработа была снята на песню под названием «Лови».
Обновлено в 09:51
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Происшествия
Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже.
Обновлено в 06:12
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК начал проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Акции Tyson Foods интересны для покупки с целью $88 за бумагу
В апреле-июне текущего года выручка от производства говядины - наиболее доходном сегменте Tyson Foods - выросла на 4,1% г/г до $4,2 млрд благодаря высокому спросу на продукцию компании из данного мяса.
Обновлено в 12:20
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Семейную пару с маленьким ребенком убили на Кубани
Правоохранители в понедельник обнаружили в частном доме в Новопокровском районе Краснодарского края тела хозяина дома, его супруги и их пятилетнего ребенка, возбуждено дело об убийстве, сообщило управление СК по региону.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Обновлено в 09:27
Футбол
Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»
Обновлено в 08:06
Футбол
Глушаков попал в запас «Ахмата» на игру с «Оренбургом»
Обновлено в 12:24
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено в 11:05
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36