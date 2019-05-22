Армия и оружие

Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракетРоссийская газета 08:59

Очередной попытке нападения подверглась российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
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