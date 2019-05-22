Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракетРоссийская газета 08:59
Очередной попытке нападения подверглась российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Обновлено в 02:17
Происшествия
На юго-западе Москвы восстановили движение трамваев
Пассажиров перевозили автобусы. Сообщалось, что после обрыва контактного провода загорелся трамвай.
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Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье
Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Какие заболевания провоцирует несчастливый брак у женщин
В результате исследования было установлено, что риск нарушений мозгового кровообращения у живущих в несчастливом браке мужчин на 64 процента выше, чем у тех, кто удовлетворен семейной жизнью.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В «Сколково» уточнили число пострадавших от разлива брома
По уточненным данным, в результате разлива брома пострадали два человека.
Обновлено в 06:43
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Футбол
Сарри считает, что Канте сможет сыграть в финале Лиги Европы
Есть шанс только на восстановление Канте. Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая.
Обновлено в 09:28
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
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Наука
Нейросеть оживила портрет Достоевского и научила его говорить
На представленном разработчике видео дух захватывает от того, насколько реалистично получается у алгоритма обрабатывать изображение.
Обновлено в 11:51
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Политика
Германия не признает санкции США за «Северный поток — 2»
Берлин примет к сведению угрозы США в связи с «Северным потоком — 2», но не признает американские санкции против компаний, участвующих в проекте.
Обновлено в 12:05
Кино
«Аладдин» обзавелся саундтреком
Саундтрек к игровому ремейку "Аладдина" от Disney опубликован на стриминговых сервисах.
Обновлено в 04:41
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Общество
В Кировской области активно развивается волонтерство
Средства активно осваиваются в 2019 году: созданы и функционируют межмуниципальные ресурсные центры поддержки добровольчества, проводятся форумы, семинары и другие мероприятия, направленные на выявление лучших добровольческих практик и опорных организаций и объединений, которые станут наставниками для начинающих добровольческих отрядов.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Общество
Эксперт: «В нашем случае массовая застройка коммерческой недвижимостью будет просто не актуальна»
Руководитель агентства недвижимости «Белые ночи» Александр Каменев объяснил, почему небольшие объемы торговых площадей в Перми — это нормально.В России стали строить меньше торговых центров, передает Газета.ру.
Обновлено в 09:23
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Игры
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Обновлено в 09:59
Политика
Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42