Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы ХмеймимВести.Ru 11:57

В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. Реактивные снаряды разорвались северо-восточнее аэродрома. При ракетном обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками погибли два мирных жителя.
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