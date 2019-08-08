В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. Реактивные снаряды разорвались северо-восточнее аэродрома. При ракетном обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками погибли два мирных жителя.

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

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