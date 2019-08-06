Реактивные снаряды, выпущенные террористами в направлении авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», в итоге обрушились на мирных жителей небольшого населенного пункта Руайсат Афиф. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось побывать на месте обстрела и пообщаться с пострадавшими сирийцами.

с чего всё началось

В ведомстве отметили, что ракеты разорвались в одном из поселений в двух километрах от Хмеймима.

Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии

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