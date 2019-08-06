Армия и оружие

Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в СирииГоворит Москва вчера в 11:43

В ведомстве отметили, что ракеты разорвались в одном из поселений в двух километрах от Хмеймима.
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с чего всё началось

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