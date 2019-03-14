Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение АсадаРоссийская газета 15:48
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
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Наука
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Ношение очков с желтыми линзами при ночном вождении не помогает водителям быстрее реагировать на появление пешеходов.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Культура
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Авто
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Обновлено в 00:12
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Renault Arkana теперь стоит больше миллиона рублей
Обновлено в 00:27
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Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
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Обновлено в 15:44
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
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Происшествия
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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
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Путин подписал закон о повышении детских пособий для ряда семей
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Обновлено в 16:18