Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение АсадаРоссийская газета 15:48

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
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