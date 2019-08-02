Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение АсадаРоссийская газета вчера в 15:48

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Сирии боевики обстреляли селение Кардаха: один человек погиб, трое ранены

Вести.Ruвчера в 23:40

Боевики в Сирии сразу же нарушили перемирие, установленное 2 августа

REGNUM00:47

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Российская газетавчера в 15:48

В ЦПВС заявили о гибели человека в результате атаки боевиков в Сирии

RT на русскомвчера в 17:55

Россия ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей по Идлибу

ТАССвчера в 15:11

В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

РИА Новостивчера в 15:06

Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

Известиявчера в 15:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в эфире шоу на федеральном канале призналась, что ежедневно поддерживала коллегу по цеху Андрея Гайдуляна, когда он боролся с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:06
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Россияне подрались на борту самолета в Турции

Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Люди с психическими расстройствами живут в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург лидирует по количеству людей с психическими расстройствами.
Обновлено в 02:53
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Политика

В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Общество

Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи

Обновлено вчера в 01:11
Футбол

Лодыгин стал игроком «Газиантепа»

Лодыгин перешел в "Зенит" в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей.
Обновлено в 02:15
Политика

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет

КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского госсовета Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 17:19
Наука

Главную основную причину развития рака назвали ученые

Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе

Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Кино

Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»

Обновлено в 01:48
Футбол

«Сампдория» передумала покупать Ригони у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдет в итальянскую «Сампдорию» в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства

Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Обновлено в 01:15
Общество

В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»

Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе

Ранее, 2 августа, в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны Украины за сутки.
Обновлено в 02:53
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное