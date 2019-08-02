Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение АсадаРоссийская газета вчера в 15:48
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
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Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в эфире шоу на федеральном канале призналась, что ежедневно поддерживала коллегу по цеху Андрея Гайдуляна, когда он боролся с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:06
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Люди с психическими расстройствами живут в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург лидирует по количеству людей с психическими расстройствами.
Обновлено в 02:53
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Общество
Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы
В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
Обновлено вчера в 01:11
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Лодыгин перешел в "Зенит" в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей.
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет
КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского госсовета Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе
Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»
Обновлено в 01:48
Футбол
«Сампдория» передумала покупать Ригони у «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдет в итальянскую «Сампдорию» в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства
Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Обновлено в 01:15
Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Слева от жениха стоит его мать, которая выбрала для свадьбы идентичный наряд.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе
Ранее, 2 августа, в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны Украины за сутки.
Обновлено в 02:53