Армия и оружие
Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в СирииРоссийская газета 15:18
В сирийской провинции Латакия боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Хама, Латакия и Алеппо
ФАН30 апреля в 15:21
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