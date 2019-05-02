Армия и оружие

Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в СирииРоссийская газета 15:18

В сирийской провинции Латакия боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

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Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

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