Реактивные снаряды, выпущенные террористами в направлении авиабазы ВКС РФ «Хмеймим», в итоге обрушились на мирных жителей небольшого населенного пункта Руайсат Афиф. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось побывать на месте обстрела и пообщаться с пострадавшими сирийцами.

с чего всё началось

Российские военнослужащие не пострадали. В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии

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