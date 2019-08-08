Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в СирииRT на русском 15:35
Российские военнослужащие не пострадали. В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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