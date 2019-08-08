Армия и оружие

Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в СирииRT на русском 15:35

Российские военнослужащие не пострадали. В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.
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