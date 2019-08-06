Армия и оружие

Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в СирииГоворит Москва 11:43

В ведомстве отметили, что ракеты разорвались в одном из поселений в двух километрах от Хмеймима.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима

ТАСС11:51

Минобороны РФ раскрыло детали атаки боевиков в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии

Народные новости12:01

Российская база в Сирии подверглась очередной атаке

Петербургский дневник05 августа в 19:38

Фотофакт: Турция координирует удары по российским и сирийским военным в Сирии

Avia.pro04:31

Террористы атаковали российскую базу Хмеймим в Сирии

VSE42 Новости05 августа в 22:15

В Сирии в результате обстрела террористов погибли два местных жителя

РИА Новости11:41

Боевики выпустили по базе Хмеймим три снаряда

Коммерсантъ05 августа в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Вашингтон
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Спорт

Туомас Саммельвуо: «Не делю игроков на звезд и не звезд»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о подготовке к олимпийскому отбору.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено в 19:31
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика

США обвинили Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками

Президент США Дональд Трамп внёс Венесуэлу в список стран, которые не выполняют международные обязательства по борьбе с оборотом наркотиков.
Обновлено в 22:09
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено в 19:25
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Здоровье

Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю

В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 23:11
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено в 21:03
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Экономика

Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам

Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Кино

Режиссер рассказал об условии получения «Оскара» российским мультфильмом

Бронзит добавил, что для номинации на «Оскар» необходимы картины более масштабные по постановке задачи, а не про ежика и зайчика, которые дружат.
Обновлено в 19:21
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 22:50
Экономика

Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
Обновлено в 17:04
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Наука

Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

Обновлено в 10:15
Общество

Россиянам могут разрешить работать из дома

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.
Обновлено в 12:04
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Кино

Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова-младшего в «Брате 3»

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Бурятии осудили трёх граждан КНДР, пытавшихся бежать из России

В Бурятии вынесли приговор двум северокорейским гражданам, пытавшихся незаконно пересечь российскую границу.
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное