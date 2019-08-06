Армия и оружие
Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в СирииГоворит Москва 11:43
В ведомстве отметили, что ракеты разорвались в одном из поселений в двух километрах от Хмеймима.
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Минобороны РФ раскрыло детали атаки боевиков в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии
Народные новости12:01
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Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
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Спорт
Туомас Саммельвуо: «Не делю игроков на звезд и не звезд»
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о подготовке к олимпийскому отбору.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено в 19:31
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
США обвинили Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками
Президент США Дональд Трамп внёс Венесуэлу в список стран, которые не выполняют международные обязательства по борьбе с оборотом наркотиков.
Обновлено в 22:09
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено в 19:25
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 23:11
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено в 21:03
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Экономика
Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам
Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Кино
Режиссер рассказал об условии получения «Оскара» российским мультфильмом
Бронзит добавил, что для номинации на «Оскар» необходимы картины более масштабные по постановке задачи, а не про ежика и зайчика, которые дружат.
Обновлено в 19:21
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 22:50
Экономика
Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
Обновлено в 17:04
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Общество
Россиянам могут разрешить работать из дома
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Кино
Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова-младшего в «Брате 3»
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Бурятии осудили трёх граждан КНДР, пытавшихся бежать из России
В Бурятии вынесли приговор двум северокорейским гражданам, пытавшихся незаконно пересечь российскую границу.
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41