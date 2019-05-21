Армия и оружие
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армииРИА Новости вчера в 15:04
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* во вторник предприняли попытку атаковать позиции армии Сирии с использованием танков и джихад-мобилей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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Провокация и шантаж – оружие террористов в Сирии: как разрулить ситуацию в Идлибе
Sputnik Армения20 мая в 15:40
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика
В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии
Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено 20 мая в 22:51
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Религия
Православные россияне отмечают День святителя Николы Летнего
По мнению исследователей русских народных традиций, праздник Николы Вешнего (Летнего) один из немногих, что принят «от латинян», а не «от греков».
Обновлено вчера в 06:45
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
Обновлено 20 мая в 21:59
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: " Казалось, все складывается так здорово, но потом..."
Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась от должности замглавы администрации президента
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента (АП) Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Дань Дании: помешает ли противодействие Копенгагена планам «Газпрома»
Газопровод «Северный поток – 2» пропускной мощностью 55 млрд кубометров в год строится быстро: в сентябре прошлого года началась укладка труб в Финском заливе, а на данный момент проложено уже более 50% маршрута (примерно 1,2 тыс. км) по обеим ниткам.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:24
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено 20 мая в 12:07
Политика
КНДР сочла Байдена слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена слабоумным из-за его высказываний в адрес северокорейских руководителей.
Обновлено в 00:50
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Против Порошенко возбуждено дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о возможной государственной измене со стороны экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:53
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Мэй пообещала голосование по проведению второго референдума о Brexit
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обещала парламенту страны провести голосование по второму референдуму о Brexit, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли
Обновлено вчера в 23:19