Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу ХмеймимВоенное обозрение 11:29
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии опять попытались обстрелять. Боевики группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма", находясь на территории зоны деэскалации, выпустили по базе больше десяти реактивных снарядов РСЗО.
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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб для выборов в Верховную раду, сообщает издание «Новое время».
Обновлено в 19:40
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Haval установил новый рекорд по продажам в России
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Истребитель времен ВОВ подняли со дна в Севастополе
Обновлено в 12:36
Авто
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Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
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В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
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Общество
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Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
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Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
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Космос
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Обновлено в 19:20