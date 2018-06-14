Армия и оружие
Боевики охотились именно на русских: расстреляв наших военных в Сирии, боевики увезли раненых с собойЦарьград 17:23
Рядом с сирийцем лежат раненые и убитые российские военнослужащие. Боевики спрашивают сирийского военнослужащего, кто он и откуда и чьи это тела, на что солдат правительственных сил САР отвечает, что это российские военные.
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Обновлено в 10:25
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Минздрав рассказал о способах продлить жизнь
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Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Политика
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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
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Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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Наука
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Обновлено в 18:13
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Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
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Обновлено в 17:46
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Хоп, мусорок
Не исключено, что именно сталинский слоган оказался востребованным в большинстве российских регионов, включая нашу республику, когда при расчете новых тарифов решили увеличить норматив накопления твердых коммунальных отходов.
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Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33