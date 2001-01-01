Армия и оружие
Боевики охотились именно на русских? Расстреляв военных в Сирии, боевики увезли раненых с собойЦарьград вчера в 17:23
Рядом с сирийцем лежат, предположительно, раненые и убитые российские военнослужащие. Боевики спрашивают сирийского военнослужащего, кто он и откуда и чьи это тела, на что солдат правительственных сил САР отвечает, что это "российские военные".
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Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
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Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Обновлено 05 апреля в 11:25
Шоу-бизнес
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Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях в Башкирии
Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях.
Обновлено в 01:59
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Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Гороскоп на 8 апреля: страсти могут взять верх над разумом
Эмоции будут зашкаливать, страсти кипеть, а настроение может меняться по десять раз за день.
Обновлено в 01:54
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
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Происшествия
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Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам
С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Интернет
«Яндекс.Маркет» купит сервис самостоятельной оплаты товаров
«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Шесть факторов влияют на размер женской груди
Чтобы размер груди изменился, потеря веса должна быть значительной.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
В Ливии стороны конфликта начали воздушные операции
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines
Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Москве педофил изнасиловал школьницу в подъезде
Злоумышленник подкараулил девочку в подъезде многоэтажке и надругался над ней. Затем палач скрылся с места преступления.
Обновлено в 01:54