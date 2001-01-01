Армия и оружие

Боевики охотились именно на русских? Расстреляв военных в Сирии, боевики увезли раненых с собойЦарьград вчера в 17:23

Рядом с сирийцем лежат, предположительно, раненые и убитые российские военнослужащие. Боевики спрашивают сирийского военнослужащего, кто он и откуда и чьи это тела, на что солдат правительственных сил САР отвечает, что это "российские военные".
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Рука двигалась: «Транспортировка раненых российских военных в пикапе боевиков по бездорожью могла им стоить жизни»

Царьградвчера в 21:18

МОЛНИЯ: ИГИЛ публикует кадры с захваченными российскими военными

Rusvesna.suвчера в 17:18
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Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Обновлено 05 апреля в 11:25
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях в Башкирии

Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

Гороскоп на 8 апреля: страсти могут взять верх над разумом

Эмоции будут зашкаливать, страсти кипеть, а настроение может меняться по десять раз за день.
Обновлено в 01:54
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Происшествия

На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами

В аэропорту тайваньского города Гаосюн самолёт, на борту которого находились 317 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления в одном из двигателей.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов

30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам

С 1 января 2019 г. изменился механизм уплаты «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

Обновлено в 01:10
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Интернет

«Яндекс.Маркет» купит сервис самостоятельной оплаты товаров

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Шесть факторов влияют на размер женской груди

Чтобы размер груди изменился, потеря веса должна быть значительной.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ

Обновлено вчера в 16:22
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

В Ливии стороны конфликта начали воздушные операции

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines

Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Магаданской области бушует самый крупный лесной пожар в России

Обновлено в 00:19
Энергетика

Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено 05 апреля в 11:54
Хоккей

СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Москве педофил изнасиловал школьницу в подъезде

Злоумышленник подкараулил девочку в подъезде многоэтажке и надругался над ней. Затем палач скрылся с места преступления.
Обновлено в 01:54
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