Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в СирииРИА Новости вчера в 15:25
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. Он отметил, что все обстрелы были отражены, никто из российских военнослужащих не пострадал. Объекты авиабазы также не повреждены.
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Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе
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Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено вчера в 09:15
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Более 5 тысяч воронежцев посетили первую тренировку парада Победы
Более 5 тысяч воронежцев посетили первую сводную тренировку парада Победы на площади Ленина.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
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Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
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Политика
Украинский экс-министр рассказал, как деградировала экономика страны
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу "ZIK" заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии, и в ближайшем будущем у страны нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
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Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено 01 мая в 20:59
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
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В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом
Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
В Сети началась кампания против «Мираторга»
В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено 01 мая в 09:57
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:41
Общество
В Башкирии убрали с дорог нелегалов
Врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам Госкомтранса разнос за то, что до сих пор получает жалобы от граждан, недовольных работой общественного транспорта.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Некоторые украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории украинцев теперь смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:09
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров
В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения с друзьями в Дубае
Филипп Киркоров недавно отпраздновал свой 52-й день рождения с друзьями и звездными коллегами в одном из отелей в Дубае.
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Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
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