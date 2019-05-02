Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в СирииРИА Новости 15:25
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. Он отметил, что все обстрелы были отражены, никто из российских военнослужащих не пострадал. Объекты авиабазы также не повреждены.
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Обновлено в 11:24
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
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Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Анна Снаткина панически боится летать
Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
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Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии
В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
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Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
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Наука
В Китае разработали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
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Обновлено в 17:05
Происшествия
Во Львове произошло массовое отравление бойцов Нацгвардии Украины
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Обновлено в 16:06
Политика
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Обновлено в 12:47
Политика
Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне
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Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
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