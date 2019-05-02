Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в СирииРИА Новости вчера в 15:25
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. Он отметил, что все обстрелы были отражены, никто из российских военнослужащих не пострадал. Объекты авиабазы также не повреждены.
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