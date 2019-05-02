Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в СирииРИА Новости вчера в 15:25
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. Он отметил, что все обстрелы были отражены, никто из российских военнослужащих не пострадал. Объекты авиабазы также не повреждены.
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Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Политика
В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство
В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено вчера в 07:38
Общество
Силач из Приморья сдвинул теплоход весом более 11 тыс. т
Пауэрлифтер Иван Савкин из Приморья установил новый мировой рекорд, сдвинув теплоход-контейнеровоз весом более 11 тыс. т, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».
Обновлено вчера в 22:13
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Jaguar представил кроссовер E-Pace в спецверсии Checkered Flag
Британский автопроизводитель Jaguar презентовал кроссовер E-Pace в специальном исполнении Checkered Flag.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Музыка
Алсу отстранили от трансляции Евровидения
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол
Хави объявил о завершении карьеры
Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
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Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Один из крупнейших платёжных сервисов присоединился к Ripple
Один из крупнейших платёжных провайдеров Ria Money Transfer присоединился к сети RippleNet.
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Технологии
Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России
В России ограничен доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, на это обратили внимание пользователи Twitter, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено 01 мая в 16:51
Интернет
Google Chrome признали самым популярным в мире браузером
Google Chrome стал самым популярным браузером. Его используют 65% интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде Лондона состоятся 30 мая.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Челябинской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребёнком
В Верхнем Уфалее ночью 3 мая в результате пожара в частном доме погибли двухлетний ребёнок и его 28-летняя мать.
Обновлено в 00:56
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Феодосии.
Обновлено в 01:36