Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в СирииИзвестия 11:14
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.
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Армия и оружие
КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки
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МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
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Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
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После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
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Происшествия
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Обновлено в 05:48
Происшествия
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области
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Обновлено в 15:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
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Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
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Армия и оружие
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Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
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Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
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Из-за рекламы с геями «Кока-коле» в Венгрии решили объявить бойкот
Иштван Болдог, являющийся членом венгерской консервативной партии "Фидес", выступил с инициативой устроить бойкот такому известному бренду как Coca-Cola.
Обновлено в 15:13
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Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии
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Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
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Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
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