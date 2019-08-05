Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в СирииИзвестия вчера в 11:14
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.
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Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках
Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Красноярск приехали первые электрички из Ачинска с эвакуированными
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР
Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Китай обвинил США в разрыве ДРСМД
Если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «Китай не будет стоять в стороне» и пойдет на «контрмеры», заявил Фу Цун.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Экологичные трубочки для напитков в McDonald’s оказались фейком
С осени прошлого года все заведения McDonald's в Великобритании и Ирландии перешли с пластиковых трубочек на картонные, чтобы уменьшить вред для окружающей среды.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
В Москве суд отменил арест счетов группы компаний «Востокцемент»
Решением Мосгорсуда было отменено решение Басманного суда об аресте счетов группы компаний «Востокцемент», принадлежащих бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарёву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста в Киргизии
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии, 5 августа специалисты ведомства начали спуск тела в базовый лагерь альпинистов.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия
В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей
Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделия — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Среди персонажей киновселенной Marvel может появиться Красный Халк
Среди персонажей фильмов киновселенной Marvel в скором будущем может появиться новый герой – Красный Халк.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции
Агентство отмечает, что сейчас китайские предприятия приостановили закупки сельхозпродукции из США, при этом комитет по тарифам Госсовета КНР допускает повышение ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции со сделками после 3 августа, передает ТАСС, Это ответ на решение Вашингтона о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:17
Кино
Дуб из знаменитого фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09