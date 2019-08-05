Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в СирииИзвестия 11:14
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.
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