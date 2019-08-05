Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в СирииИзвестия 11:14
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.
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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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По информации источника, мадридский «Реал» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста и планирует подписать его в случае, если им не удастся заполучить французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
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Шоу-бизнес
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Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
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«Атлетико» доказал скрытые переговоры Гризманна
В распоряжении испанской газеты El Mundo есть электронное письмо с документами, которые доказывали, что руководство «Барселоны» в марте 2019 года вело прямые переговоры с Гризманном.
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Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
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Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 12:10
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Польше задержали армян и чеченцев перед дракой с фанатами
В понедельник утром полиция города Кракова (Польша) у одного из торговых центров задержала более 20 граждан России армянского и чеченского происхождения, которые собирались устроить драку с местными фанатами.
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Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом
Закон сохранения импульса распространяется не только на механические столкновения тел, но и на отражение света от полированной поверхности металла.
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Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории
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Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
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Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
Первый тизер своего совершенно нового внедорожника Rezvani Tank компания представила в июне, а в ближайшие дни наконец-то представит его официально.
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«Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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