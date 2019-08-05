Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в СирииИзвестия 11:14
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.
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Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
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В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Политика
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Обновлено в 09:53
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Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
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ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
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Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Обновлено в 21:10
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
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«Динамо» объявило об уходе Тетте в «Газиантеп»
Обновлено в 15:33
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
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NASA показало снимки начала слияния двух галактик
Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
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Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Космос
Космический грузовик Cygnus отстыкуется от МКС и полетит запускать спутники
Американский космический грузовик Cygnus, созданный компанией Northrop Grumman, во вторник покинет МКС, к которой он был пристыкован более трех месяцев, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.
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Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено в 11:35
Спорт
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«Яндекс.Такси» собирается контролировать уровень усталости водителей
Компания «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs собирается разработать систему мониторинга усталости водителей, оснащенную инфракрасной камерой.
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В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Железнодорожные войска празднуют день рождения
Обновлено в 17:12