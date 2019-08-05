Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Происшествия На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Авто Внешность нового внедорожника Rezvani Tank частично рассекречена Rezvani показала тизерные изображения новой версии внедорожника под названием Tank.

Политика Сенат Италии обсуждает правительственный декрет-бис «О безопасности» По информации агентства, несколько голосований в сенате Италии на этой неделе угрожают обернуться «беспрецедентным правительственным кризисом в середине августа».

Политика Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.

Футбол «Ливерпуль» подпишет экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана на замену Миньоле Стало известно, кем «Ливерпуль» заменит Симона Миньоле на позиции второго вратаря. Мерсисайдский клуб намерен подписать контракт с Адрианом.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.

Здоровье 2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.

Технологии ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.

Финансы Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Космос NASA показало снимки начала слияния двух галактик Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Космос Космический грузовик Cygnus отстыкуется от МКС и полетит запускать спутники Американский космический грузовик Cygnus, созданный компанией Northrop Grumman, во вторник покинет МКС, к которой он был пристыкован более трех месяцев, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

Технологии Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Технологии «Яндекс.Такси» собирается контролировать уровень усталости водителей Компания «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs собирается разработать систему мониторинга усталости водителей, оснащенную инфракрасной камерой.