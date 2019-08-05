Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в СирииСлово и Дело 10:36
Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».
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Армия и оружие
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