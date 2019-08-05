Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в СирииИзвестия 11:14
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня. Никто не пострадал, военные работают в плановом режиме, сообщили в Минобороны РФ.
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Армия и оружие
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:47
Политика
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 14:51
Политика
Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Врачи рассказали о главных способах защиты от гипертонии
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Авто
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Дата премьеры «лучшего седана в истории Mercedes-Benz» до сих пор неизвестна, но, как утверждает Auto Express, предсерийный экземпляр представят уже в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте.
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Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Футбол
Тетте перешел из «Динамо» в «Газиантеп»
Полузащитник «Динамо» Абдул-Азиз Тетте перешел в «Газишехир Газиантеп». Ранее о будущем трансфере Тетте сообщал Betting Insider.
Обновлено в 15:44
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
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Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено в 12:11
Происшествия
Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли
Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).
Обновлено в 11:37
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Культура
В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало высмеяла слухи о беременности
Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.
Обновлено в 09:54
Технологии
Трамп обвинил видеоигры в недавних массовых убийствах
В течение суток на территории США произошли уже два случая массового расстрела, в ходе которого в Эль-Пасо, штат Техас, были убиты двадцать человек и двадцать шесть ранены, а в Дейтоне, штат Огайо погибли девять человек и десятки раненых.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Стала известна польза теплой питьевой воды
Обновлено вчера в 23:26
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США
В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
Обновлено в 12:03