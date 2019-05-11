Происшествия
Боевики напали на гостиницу в ПакистанеРоссийская газета 09:52
Несколько неизвестных устроили стрельбу в 5-звездочном отеле Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов Исламской Республики. По предварительной информации, нападавших три-четыре человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Происшествия
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Как Запад может захватить Калининград
Юрий Кнутов сообщил о том, что у Запада существует минимум два плана. Первый включает в себя внедрение иностранных активистов.
Обновлено в 08:50
Политика
В ДНР началось празднование пятой годовщины образования республики
В честь пятой годовщины образования ДНР около 40 тыс. человек принимают участие в шествии «Лента времени» в центре Донецка.
Обновлено в 11:19
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
Обновлено в 11:48
Политика
Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики
Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Происшествия
«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100
Обновлено 09 мая в 13:05
Здоровье
Более половины россиян живут с лишним весом
Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Сергей Цивилёв: «Медицина у нас в ужасающем состоянии»
По словам главы региона, неумелое управление и долги больниц привели медицину в «ужасающее состояние».
Обновлено в 10:30
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Сель в Дагестане повредил более 100 домов
В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.
Обновлено в 11:21
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ
Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 09:04
Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Обновлено в 11:32
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Транспорт
Движение ограничат в Руновском переулке с 13 мая
Движение транспорта ограничат в Руновском переулке в центре Москвы с 13 мая по 1 июня 2019 года в связи с проведением инженерных работ.
Обновлено вчера в 21:34