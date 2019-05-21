Армия и оружие
Боевики начали наступление на позиции правительственных сил СирииИнфорос 15:14
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что боевики пытаются использовать т.н. «джихад-мобили» - заминированные машины, управляемые смертниками. Части и подразделения сирийской армии ведут бои, отражая массированные атаки террористов.
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