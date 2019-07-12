Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в СирииLenta.ru 16:00

Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.
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В ЦПВС сообщили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

RT на русском15:08

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Lenta.ru16:00

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

РБК15:38

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

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Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Известия15:07

Боевики атаковали авиабазу Хмеймим

РИА Новости15:02

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

ТАСС15:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.
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Названо количество Volkswagen «Жук» в разных городах России

По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

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Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

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Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
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Происшествия

Актер Ефременков рассказал о своем задержании в аэропорту Краснодара

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В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты

Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

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В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
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Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»

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В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе

Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
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Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

На светском мероприятии Водянова появилась в сером платье.
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Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
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Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
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В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
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Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

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Политика

Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
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Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
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Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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