Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в СирииРИА Новости вчера в 15:02

Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. Инцидент произошел в ночь на 12 июля.
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Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Lenta.ruвчера в 16:00

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

РБКвчера в 15:38

В ЦПВС сообщили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

RT на русскомвчера в 15:08

Российские ПВО отбили атаку дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии

Газета.Ruвчера в 17:20

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Известиявчера в 15:07

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

РИА Новостивчера в 15:02

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

ТАССвчера в 15:02
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Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно эффективно похудеть без вреда для здоровья.
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке

Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено 11 июля в 13:50
Политика

Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

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Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено 11 июля в 13:32
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

Дорожное видео недели: встречка на Машинной, трюки байкеров на мосту и Путин на двух длиннющих Aurus

Президент на двух Aurus На этой неделе в Екатеринбург приезжал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Наука

В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено 10 июля в 18:16
Шоу-бизнес

Марго Овсянникова обвинила московского стилиста в домогательствах

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Транспорт

Южный участок Сокольнической линии метро закрывается на неделю

Участок "красной ветки" московского метро закрывается на целую неделю.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ

Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
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Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки

Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено вчера в 12:45
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено вчера в 07:24
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Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну

Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.
Обновлено вчера в 20:56
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