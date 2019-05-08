Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия 06 мая в 13:56

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боевики обстреляли 11 населенных пунктов в двух сирийских провинциях

ТАСС15:09

Боевики выпустили 12 снарядов по российской базе Хмеймим в Сирии

Life.ru12:57

В ЦПВС сообщили о попытке обстрела авиабазы Хмеймим боевиками

RT на русском10:09

Террористы снова обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии

Коммерсантъ10:50

Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

РИА Новости15:12

Отражен очередной обстрел российской базы «Хмеймим» в Сирии

Интерфакс10:21

Российские военные отразили все атаки боевиков на Хмеймим

Московский Комсомолец10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Deutsche Welle просит RT удалить ложный материал

Как сообщается на сайте немецкого издания Deutsche Welle, 7 мая телеканал RT, который финансируется российским правительством, разместил статью (она доступна по ссылке) с обвинениями в адрес DW и других СМИ в распространении фальшивого видео.
Обновлено в 17:33
Единоборства

Ромеро и Коста встретятся на UFC 241

Обновлено в 09:35
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия

Суд отказал в УДО организатору убийства Анны Политковской

Суд отказал в УДО организатору убийства Анны Политковской Суд в Рязани отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) экс-полковнику милиции Дмитрию Павлюченкову, отбывающему 11-летний срок за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии

«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
Обновлено в 14:05
Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев

Обновлено в 16:49
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Футбол

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено в 16:38
Гаджеты

Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

Обновлено в 09:53
Общество

Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Здоровье

Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова

Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Николай Носков даст первый сольный концерт после инсульта

Кстати, среди звезд, которые выступят на концерте Носкова будет и белорусский исполнитель IVAN, которого Николай очень любит и считает своим преемником.
Обновлено в 17:00
Космос

Россия хочет доставлять на Землю замороженный лунный грунт

Образцы лунного грунта на Землю доставляли в 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
Обновлено в 18:33
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Политика

Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Би-би-си", что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин "проверил на прочность" избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:14
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное