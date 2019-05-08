Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия 06 мая в 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Армия и оружие
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии
«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
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Футбол
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев
Обновлено в 16:49
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Путин проверил, как реализуются национальные проекты
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Обновлено в 15:19
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Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности
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Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
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Шоу-бизнес
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Кстати, среди звезд, которые выступят на концерте Носкова будет и белорусский исполнитель IVAN, которого Николай очень любит и считает своим преемником.
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Космос
Россия хочет доставлять на Землю замороженный лунный грунт
Образцы лунного грунта на Землю доставляли в 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
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Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
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Авто
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Обновлено в 16:14
Кино
Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным
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Россия высылает двух шведских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
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Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
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