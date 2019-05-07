Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия вчера в 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Общество
Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей
Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Футбол
Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов
6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
«Новая эра Путина»: в Европе назвали достижения президента РФ
Уилсон заявил, что к этому моменту российский президент имел такой уровень доверия и уважения в российском обществе, который трудно достичь другим политикам.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Юрий Смирнов назвал причину судебного разбирательства с единственным сыном Максимом
Причиной судебного разбирательства стало изменение завещания матерью и братом артиста в его пользу, что сильно разозлило Максима Смирнова.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира
Перед отъездом за океан с Гавриковым была достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Почему в Белоруссии и Казахстане запретили акции «Бессмертного полка»
Накануне Дня Победы в Витебске запретили проводить «Бессмертный полк» с формулировкой «не представляется возможным», а в Минске изменили место проведения акции, предложив присоединиться к шествию «Беларусь помнит».
Обновлено в 03:36
Политика
Савченко потребовала от Зеленского невозможного
"Нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока", – подчеркнула Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:33
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Танк «Боевая подруга» впервые проедет по Благовещенску в День Победы
Военный танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины
Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»
Обновлено в 01:10
Технологии
Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года
Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Хоккей
Джефф Плэтт и Николай Тимашов перешли в «Автомобилист»
На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Политика
Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео
Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27