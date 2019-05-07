Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия вчера в 13:56

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru01:40

Опубликованы последствия утренней атаки боевиков на авиабазу «Хмеймим»

Avia.pro03:01

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

РИА Новостивчера в 14:42

Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило

Царьградвчера в 14:39

Сирийские боевики дважды обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

ТАССвчера в 13:34

Боевики дважды за сутки обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

ФАНвчера в 13:44

Ситуация на севере Сирии вновь резко обострилась

Коммерсантъвчера в 16:01
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Общество

Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей

Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Футбол

Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено вчера в 06:25
Общество

Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов

6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Политика

«Новая эра Путина»: в Европе назвали достижения президента РФ

Уилсон заявил, что к этому моменту российский президент имел такой уровень доверия и уважения в российском обществе, который трудно достичь другим политикам.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Юрий Смирнов назвал причину судебного разбирательства с единственным сыном Максимом

Причиной судебного разбирательства стало изменение завещания матерью и братом артиста в его пользу, что сильно разозлило Максима Смирнова.
Обновлено в 05:36
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира

Перед отъездом за океан с Гавриковым была достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Почему в Белоруссии и Казахстане запретили акции «Бессмертного полка»

Накануне Дня Победы в Витебске запретили проводить «Бессмертный полк» с формулировкой «не представляется возможным», а в Минске изменили место проведения акции, предложив присоединиться к шествию «Беларусь помнит».
Обновлено в 03:36
Политика

Савченко потребовала от Зеленского невозможного

"Нужно защитить Украину от внешнего влияния, что пока не удавалось ни одному президенту, у нас всегда есть влияние Запада или Востока", – подчеркнула Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:33
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Танк «Боевая подруга» впервые проедет по Благовещенску в День Победы

Военный танк Т-34 с именем "Боевая подруга" впервые примет участие в параде Победы в Благовещенске.
Обновлено в 03:37
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 04:47
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Обновлено в 01:10
Технологии

Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года

Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Хоккей

Джефф Плэтт и Николай Тимашов перешли в «Автомобилист»

На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет.
Обновлено в 05:22
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Политика

Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео

Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
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