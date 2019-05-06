Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия 06 мая в 13:56

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.

Спорт Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спорт Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Наука У берегов Португалии земная кора может расслаиваться В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Наука Coca-Сola заподозрена в блокировании научных исследований Кратко пересказавший суть дела портал MedXpress предполагает, что подобная мера может быть реализована, если результаты исследования явно не совпадают с коммерческими интересами корпорации в таких чувствительных сферах, как влияние ее продукции на здоровье потребителей.

Культура Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.

Общество Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.

Общество Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.

Политика МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.

Политика В Норвегии оправдали российского «шпиона» Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".

Политика Россия высылает двоих шведских дипломатов Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.

Спорт «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Общество Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.

Происшествия В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.

Происшествия Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.

Хоккей Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Футбол «Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».