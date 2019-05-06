Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия 06 мая в 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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