Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Космос
У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Футбол
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась придуманным достижением сына.
Обновлено в 17:28
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Космос
В США рассказали о подготовке НАСА к катастрофе с астероидом
НАСА и Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях практикуют симуляцию катастрофы от удара астероида в преддверии ежегодной конференции по планетарной обороне.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Единоборства
Макгрегор назвал крысами Нурмагомедова и других дагестанских бойцов
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
Обновлено в 20:29
Происшествия
Просроченными лекарствами лечили пациентов двух ростовских больниц
Оказалось, пациентов лечили просроченными лекарствами в далеких от стерильности документах.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Политика
Делегация Госдумы РФ встретилась в Берлине с коллегами из Бундестага
После встречи депутаты сыграли с немецкими коллегами в футбол — товарищеские матчи между Думой и Бундестагом уже стали традицией.
Обновлено в 18:32
Футбол
Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде
Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
Обновлено в 11:40
Культура
По хитам Булановой сняли практически автобиографичный сериал
Обновлено в 20:25
Наука
Миллиону видов животных и растений грозит вымирание
Обновлено в 14:58
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Финансы
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25