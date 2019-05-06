Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Обновлено в 10:41
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ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
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Обновлено в 20:10
Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
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Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
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Обновлено в 21:55
Здоровье
В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село
Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено в 20:29
Общество
Магаданский губернатор в 2018 году заработал около 5,5 млн рублей
С.Носов в мае 2018 года был назначен врио главы Магаданской области, в сентябре избран губернатором региона.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Средства РЭБ развернули вдоль Северного морского пути
Средства РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, незаконно пересекающих границу.
Обновлено в 18:34
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Общество
За год Памфилова обеднела в 2,5 раза
Обновлено в 12:48
Происшествия
ДТП на Филиппинах унесло жизни трех человек
В результате случившегося погибли три человека, еще 73 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Кесон, передает ТАСС.
Обновлено в 22:11
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 19:54
Космос
«Хаббл» сфотографировал спиральную галактику в созвездии Льва
Космический телескоп NASA / ESA «Хаббл» получил изображение галактики NGC 2903, которую можно взять за идеальный образец спиральной галактики, как считают ученые.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария
В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
США направляют авианосец к берегам Ирана
Обновлено вчера в 21:23
Общество
В России задумались о введении платного заказа столиков
В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Следственный комитет России официально подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли 41 человек.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25