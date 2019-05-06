Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в СирииИзвестия вчера в 13:56
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 6 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами.
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Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала подросшую дочь
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Элджей похвастался одеждой за 245 тысяч рублей
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
6 применений экзоскелетов сегодня и в ближайшем будущем
Дистанционное управление В 2014 году на выставке в Германии было представлено еще одно важное применение экзоскелетов.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов.
Обновлено вчера в 14:41
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению в получении взятки
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Гостиничный сбор выписывают из закона
Просьбу отложить включение в Налоговый кодекс курортного сбора до появления в России закона о туристическом жилье «Опора России» направила в Минфин на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Сколько получают несовершеннолетние дети политиков
Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Панарин – о будущем в «Коламбусе»: кто знает, я не думаю об этом
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после вылета клуба из Кубка Стэнли коснулся темы своего будущего.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26.
Обновлено вчера в 23:15
Теннис
Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге соревнований в Мадриде
Обновлено вчера в 17:49