Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в СирииИзвестия 15:06
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина. Отмечается, что в результате атаки двух беспилотников никто не пострадал.
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Общество
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Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего разговора» с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:21
Энергетика
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Происшествия
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Обновлено в 17:48
Футбол
В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон
Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
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Обновлено в 05:02
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Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
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За прикрытие убийцы многодетной матери в Псебае осудят следователя
Ранее «Регион online» сообщал, что в Мостовском районе 22 января прошло первое заседание по громкому делу об убийстве многодетной матери.
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В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25