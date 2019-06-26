Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в СирииИзвестия 15:06
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина. Отмечается, что в результате атаки двух беспилотников никто не пострадал.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:19
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госсовета предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также сократить число регионов в России за счет их укрупнения — с 85 до 40.
Обновлено в 12:02
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Четверо выпускников СЮИ посетят торжественный прием Президента России
В этом году высокая честь представлять Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область на приеме Президента России выпала четверым выпускникам юридического факультета – лейтенантам внутренней службы Марии Огурцовой, Валерии Долиной, Евгении Панькиной и Дмитрию Шкилю.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ»,— сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 13:39
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
НАТО готовит военные меры по ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Футбол
Игрок «ПСЖ» высказался о возможном переходе в «Зенит»
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хотят включить экс-игрока "Зенита" в сделку по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.
Обновлено в 17:28
Политика
Толстой попытался побыть психотерапевтом для украинского депутата в ПАСЕ
Представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил истерику, вице-спикер Госдумы Петр Толстой попытался «выступить в роли психотерапевта», сообщают СМИ.
Обновлено в 15:56
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37