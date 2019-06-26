Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в СирииИзвестия 15:06
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина. Отмечается, что в результате атаки двух беспилотников никто не пострадал.
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Футбол
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Политика
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Транспорт
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Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
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Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
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