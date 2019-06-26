Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»Газета.Ru вчера в 15:31

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости". Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

ТАССвчера в 15:03

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Газета.Ruвчера в 15:31

В ЦПВС заявили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

RT на русскомвчера в 15:16

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Известиявчера в 15:06

Авиабазу «Хмеймим» атаковали второй раз за сутки, а российских военных - третий. Видео

Avia.pro00:43

Дежурные средства ПВО отразили атаку боевиков на российскую авиабазу Хмеймим

Инфоросвчера в 15:22

Русские дроны в небе Сирии

Независимая газета24 июня в 12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что делал в детстве наперекор родителям

Делает он это в формате видеороликов под названием «60 секунд». На этот раз телеведущий решил поделиться воспоминаниями из детства.
Обновлено вчера в 05:45
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено вчера в 00:01
Экономика

Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Forbes назвал МИСиС лучшим вузом России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.
Обновлено в 02:01
Общество

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз

Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Кино

В США скончался актер из сериала «Альф»

В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина

По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком

«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом

Во Внутреннем Японском море столкнулись минный тральщик сил самообороны Японии «Нотодзима» и сухогруз, пострадавших нет.
Обновлено в 01:04
Общество

Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 02:31
Энергетика

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Котировки росли на отчете Минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года.
Обновлено в 01:56
Авто

Объявлены цены на обновленный Discovery Sport

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие

Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

Обновлено вчера в 12:46
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное