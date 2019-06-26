Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»Газета.Ru вчера в 15:31
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости". Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Общество
В РАН назвали воду в Байкале отравленной
Обновлено вчера в 03:17
Автоспорт
Алонсо может вернуться в «Феррари»
Как сообщает Corriere dello Sport, 37-летний гонщик может подписать контракт с "Феррари" или "Мерседесом".
Обновлено вчера в 21:25
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией
Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом
Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Космос
Работы по строительству Тридцатиметрового телескопа возобновились
Власти штата Гавайи дали зеленый свет началу строительных работ на склоне щитового вулкана Мауна-Кеа.
Обновлено вчера в 08:25
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено вчера в 06:06
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы
Обновлено вчера в 19:20
Общество
В Челябинске продают особняк с унитазом-троном за 80 миллионов
Особняк стоит 15 миллионов и находится неподалеку от ТРЦ «Мега». Дизайн дома «царский», для отделки стен использована лепнина.
Обновлено в 01:13
Хоккей
Жена Малкина посмеялась над его уловом на рыбалке
Обновлено в 01:12
Происшествия
Во Владимирской области ищут пропавших пять дней назад девушек
Во Владимирской области ищут двух девушек, пропавших пять дней назад.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Политика
Названы дата и время встречи Путина и Трампа
Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:35