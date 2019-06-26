Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»Газета.Ru вчера в 15:31

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости". Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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Авиабазу «Хмеймим» атаковали второй раз за сутки, а российских военных - третий. Видео

Avia.pro00:43

Русские дроны в небе Сирии

Независимая газета24 июня в 12:14

В ЦПВС заявили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

RT на русскомвчера в 15:16

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Известиявчера в 15:06

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

ТАССвчера в 15:03

Дежурные средства ПВО отразили атаку боевиков на российскую авиабазу Хмеймим

Инфоросвчера в 15:22

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Газета.Ruвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Обновлено в 01:59
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Калининграде полицейские ограбили янтарный магазин на 14 миллионов

Четыре сотрудника регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции под видом обыска вынесли из магазина крупную партию полудрагоценного камня общей стоимостью более 14 миллионов рублей.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 01:41
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено вчера в 10:26
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:04
Авто

Kia представил новый кросс-хэтчбек Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Обновлено в 03:31
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Украинская сторона провела учения в Азовском море

Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Экономика

В России резко подорожало высшее образование

За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Обновлено в 03:25
Технологии

В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:25
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Политика

В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и Литвы

Обновлено в 03:50
Политика

В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти

«Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти», — передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле.
Обновлено в 03:44
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Алсу исполнила мечту смертельно больной девочки

Девочка уже совсем плохо себя чувствовала, но в сбывшуюся мечту поверить не могла.
Обновлено вчера в 18:54
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Игры

Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии

PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Общество

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч

На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено вчера в 03:44
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
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