Армия и оружие
Боевики атаковали позиции армии САР в зоне деэскалации ИдлибRT на русском 16:45
По словам Соломатина, террористам удалось вклиниться в оборону сирийской армии на глубину до 1,5 км. "Они были остановлены огнём и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами", — добавил руководитель ЦПВС. В пункте Абу-Шарджа сирийским войскам также удалось сорвать атаку боевиков.
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Две группы боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) общей численностью до 400 человек атаковали сирийские войска в зоне деэскалации "Идлиб".ТАСС16:49
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