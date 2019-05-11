Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия 11:32
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Общество
Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро
Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Шоу-бизнес
Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Политика
Глава МИД Эстонии решил научить мир грамматике
В некоторых странах название эстонской столицы Таллин на авиабилетах пишут с одной буквой «н». Внутри государства принято написание с двумя «н». Новый глава министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу увидел в этом проблему и пообещал решить ее.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Культура
Фестиваль «Традиции Святой Руси» проходит в «Вятском посаде»
Мероприятие проходит в Духовно-православном центре «Вятский Посад».
Обновлено в 03:54
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Мы потеряли слишком много очков и не воспользовались кучей шансов остаться в четверке»
Если бы в начале сезона кто-то сказал нам, что мы будем идти вровень с «Ромой» и на четыре очка опережать «Лацио», никто бы не поверил.
Обновлено в 17:37
Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено в 20:07
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено в 04:00
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Наука
Установлена связь между аутизмом и загрязнением воздуха
В результате удалось выявить, что риск возникновения аутизма у детей, чьи матери постоянно подвергались воздействию загрязненного воздуха, повышается на 78%.
Обновлено вчера в 11:39
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Общество
Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии
Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Общество
Эксперт рассказала, как включиться в работу после майских праздников
Лайфхаки по выходу из каникул Иваненко рассказала, то есть несколько лайфхаков, которые облегчают выход из длинных выходных, помогают быстрее "вработаться" после отдыха.
Обновлено в 20:12
Происшествия
160 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Японии
Полторы сотни человек застряли в кабинках подъемника на горнолыжном курорте в префектуре Ямагата, Япония.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Во Флориде разбился самолет
Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
Обновлено в 20:24