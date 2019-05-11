Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия 11:32

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.

Политика Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.

Авто Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.

Общество В Праге сняли на видео употребляющего наркотики депутата Резника После возвращения в Петербург Резник дал интервью, где заявил, что не употреблял наркотики в Праге.

Происшествия Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.

Политика Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.

Армия и оружие В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабль Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.

Политика Морской трибунал заслушал дело украинских моряков В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.

Политика В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Политика Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.

Происшествия В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Космос Фобос стал объектом изучения космического аппарата Odyssey Исследование Фобоса человеком обсуждалось в космическом сообществе как отдаленная, будущая возможность, и японский образец планируется запустить в 2020-х годах.

Экономика Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.

Происшествия Помощника московского прокурора нашли мертвым В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Происшествия Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.

Политика В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".

Политика «Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.