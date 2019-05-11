Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия 11:32

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.
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Боевики расстреляли сотрудника безопасности в отеле на юге Пакистана

RT на русском12:20

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Коммерсантъ09:49

В Пакистане вооруженные боевики атаковали пятизвездочную гостиницу

РБК10:34

Группа боевиков напала на гостиницу на юге Пакистана

ТАСС09:55

Один человек стал жертвой стрельбы в пакистанской гостинице

Российская газета12:15

Боевики обстреляли гостиницу с иностранцами в Пакистане

Газета.Ru09:39

В Пакистане боевики открыли стрельбу в гостинице

РИА Новости09:18
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Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Обновлено в 10:44
Футбол

Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но «Спартак» ответил отказом

Обновлено в 12:35
Общество

В Праге сняли на видео употребляющего наркотики депутата Резника

После возвращения в Петербург Резник дал интервью, где заявил, что не употреблял наркотики в Праге.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Политика

Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабль

Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Политика

Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Космос

Фобос стал объектом изучения космического аппарата Odyssey

Исследование Фобоса человеком обсуждалось в космическом сообществе как отдаленная, будущая возможность, и японский образец планируется запустить в 2020-х годах.
Обновлено в 01:38
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Около 70 мигрантов утонули у берегов Туниса

Около 70 нелегальных мигрантов из Африки погибли на затонувшем у берегов Туниса морском судне.
Обновлено в 07:34
Политика

В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии

Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
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