Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в ПакистанеИзвестия 11:32
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом 11 мая сообщает Dunya News. По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.
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Энергетика
В Белоруссии увеличили цены на топливо
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 13:27
Происшествия
МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа
Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина
Эксперимент ученых показал, что более устойчивая психика оказалась у тех добровольцев, которые на регулярной основе выпивали более десяти бокалов вина в неделю.
Обновлено в 07:10
Политика
Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Хоккей
Форвард сборной Чехии: «Россия состоит из суперзвёзд»
В преддверии матча Чехия - Россия один из лидеров чешского коллектива Томаш Зохорна подчеркнул, что знает о силе российской команды.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Пенсионерку из Сальска обязали выплатить 140 млн руб долга за счет пенсии
Пенсионерка из Сальского района Ростовской области попросила суд признать ее банкротом, поскольку она не в состоянии погасить долги перед банком.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
Обновлено в 11:32
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.
Обновлено в 15:50
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено в 20:07
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Разработчики рассказали о сроках появления снайперского комплекса «Уголёк»
Разработчики снайперского комплекса «Уголёк» рассказали о сроках появлении двух новых полуавтоматических винтовок.
Обновлено в 06:48
Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
Обновлено в 20:52
Общество
Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро
Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Гаджеты
ASUS подготовила юбилейную материнскую плату, видеокарту и периферию к своему 30-летию
Обновлено в 09:47
Общество
Изменены правила получения детских пособий
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.
Обновлено в 21:00
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено в 08:13
Политика
Команда Зеленского пересмотрит последние кадровые решения Порошенко
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотрит «одиозные» назначения, которые провела уходящая администрация.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Священник Павел Островский: «Церковь осуждает Петросяна за связь с молодой девицей»
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Происшествия
В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники
Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33